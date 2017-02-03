Проблемы экологии глазами детей 2017-02-03 в 10:00 AM просмотров: 32 комментариев: 0 Наступивший 2017-й год Президентом РФ В.В. Путиным объявлен Годом экологии, в рамках которого в нашем районе разработан план мероприятий, где большая роль отведена экологическому просвещению населения. Поэтому районная библиотека одна из первых включилась в мероприятия Года экологии.... Читать далее →

Правительство с отчетом приедет в феврале 2017-01-31 в 8:59 AM просмотров: 54 комментариев: 0 С сегодняшнего дня и до конца февраля продлятся отчеты исполнительных органов власти Якутии. В этом году отчеты пройдут в двадцатый раз, для встреч с гражданами сформированы 17 рабочих групп.... Читать далее →

Молодые педагоги, виват! 2017-01-31 в 8:56 AM просмотров: 64 комментариев: 0 27 января в Кыллахской школе состоялся Бал молодых педагогов Олекминского района, на который съехались делегации из разных школ и детских садов. Общее количество участников составило 138 человек, 68 из которых – молодые учителя. ... ... Читать далее →