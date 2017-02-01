- Состояние законности в сфере соблюдения субъектами предпринимательской деятельности прав потребителей2017-02-01 в 12:35 PM Читать →Прокуратурой Олекминского района во исполнение приказа Генеральной прокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» на пост...
- Выявлены нарушения требований законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления2017-02-01 в 12:26 PM Читать →
Прокуратурой Олекминского района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления требований ФЗ от 09.02.2009 № 8 -ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и о...
- Правительство с отчетом приедет в феврале2017-01-31 в 8:59 AM Читать →С сегодняшнего дня и до конца февраля продлятся отчеты исполнительных органов власти Якутии. В этом году отчеты пройдут в двадцатый раз, для встреч с гражданами сформированы 17 рабочих групп....
- Молодые педагоги, виват!2017-01-31 в 8:56 AM Читать →
27 января в Кыллахской школе состоялся Бал молодых педагогов Олекминского района, на который съехались делегации из разных школ и детских садов. Общее количество участников составило 138 человек, 68 из которых –...
- Неприметная соседка с нелегкой судьбой2017-01-31 в 8:53 AM Читать →В первые годы заселения ветеранского дома по улице Филатова, 15 на скамейке у первого подъезда можно было встретить небольшую стайку бабушек, мирно коротающих время в погожие дни. В последнее время они все меньше, все ре...
- Так, если мы есть, – будем первыми!2017-01-27 в 10:28 AM Читать →25 января в ЦКиД «Гармония» состоялся концерт «Будущее – это мы!», посвященный открытию Года молодежи в республике и Олекминском районе. Очень символично, что передача Года гражданских инициатив Году молодежи произошла и...
- Как будем выбирать депутатов?2017-01-27 в 10:26 AM Читать →24 января внеочередная XXXVIII сессия горсовета окончилась, так и не начавшись. Повестка дня была посвящена теме предстоящих выборов. Сейчас от народных избранников зависит, каким образом мы будем выбирать депутатов след...
Прокуратурой Олекминского района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления требований ФЗ от 09.02.2009 № 8 -ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и о...
27 января в Кыллахской школе состоялся Бал молодых педагогов Олекминского района, на который съехались делегации из разных школ и детских садов. Общее количество участников составило 138 человек, 68 из которых – молодые учителя....
Прокуратурой Олекминского района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления требований ФЗ от 09.02.2009 № 8 -ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и о...
Прокуратурой района проведены проверки соблюдения требований трудового законодательства в части обеспечения безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда в ООО «О...