Так, если мы есть, – будем первыми! 2017-01-27 в 10:28 AM просмотров: 57 комментариев: 0 25 января в ЦКиД «Гармония» состоялся концерт «Будущее – это мы!», посвященный открытию Года молодежи в республике и Олекминском районе. Очень символично, что передача Года гражданских инициатив Году молодежи произошла именно в Татьянин день – праздник всех студентов.... Читать далее →

Отчитывается глава района 2017-01-27 в 10:24 AM просмотров: 38 комментариев: 0 Во вторник, 24 января, в Центре культуры и досуга «Гармония» прошел традиционный отчет главы района В.Н. Васильева перед населением об итогах работы за прошедший год. На встрече присутствовали глава города В.В. Сафонов, руководители отделов и управлений администраций района и города.... Читать далее →

«Эврика» в числе лучших школ России 2017-01-27 в 10:14 AM просмотров: 55 комментариев: 0 Районная гимназия «Эврика» по итогам 2016 года стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия – 2016». Рассказать об этом более подробно мы попросили директора Е.Б. СИНИЦЫНУ:... Читать далее →