Вход Регистрация FAQ Правила Контакты
Проблемы экологии глазами детей Новые достижения на старой ферме Олекминский техникум: Начало нового этапа Агрошколы - начальная ступень агрообразования Состояние законности в сфере соблюдения субъектами предпринимательской деятельности прав потребителей Выявлены нарушения требований законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Правительство с отчетом приедет в феврале Молодые педагоги, виват! Неприметная соседка с нелегкой судьбой Так, если мы есть, – будем первыми!
Свежее Популярное Обсуждаемое
Проблемы экологии глазами детей
2017-02-03 в 10:00 AM просмотров: 49 комментариев: 0
Наступивший 2017-й год Президентом РФ В.В. Путиным объявлен Годом экологии, в рамках которого в нашем районе разработан план мероприятий, где большая роль отведена экологическому просвещению населения. Поэтому районная б...
Читать далее
Новые достижения на старой ферме
2017-02-03 в 9:53 AM просмотров: 38 комментариев: 0
Наступил февраль, стали дни светлее, у якутского Быка холода отвалился один рог, из-за чего он сердится и сильнее дует ветрами, заметая пути - дороги снегом. Долгая зима подошла к заключительной фазе....
Читать далее
Олекминский техникум: Начало нового этапа
2017-02-03 в 9:50 AM просмотров: 47 комментариев: 0
Со дня открытия Олёкминского техникума в далеком 1960 году вся его история связана с историей города, Олёкминского района и республики. За эти годы тысячи выпускников учебного заведения получили путевку в жизнь, трудилис...
Читать далее
Хоккей: Россия – чемпион!
2009-05-11 в 3:15 PM просмотров: 54865 комментариев: 19
Хоккейная сборная России во второй раз подряд стала чемпионом мира, обыграв канадцев со счетом 2:1 В швейцарском Берне состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором действующий чемпион сборная России защ...
Читать далее
Быть учителем на Крайнем Севере выгодно
2009-02-12 в 6:54 PM просмотров: 24876 комментариев: 130
В рамках республиканской программы «Обеспечение жильем педагогических работников сельских малокомплектных школ арктических и северных улусов» педагоги, направленные в арктические улусы через 5 лет работы получат квартиру...
Читать далее
Архивный поиск участников ВОВ через Интернет
2008-04-24 в 8:19 PM просмотров: 13044 комментариев: 68
Одним из направлений деятельности военных комиссариатов является справочная работа по личному составу, розыску и уточнению сведений о военнослужащих в том числе и участников Великой Отечественной войны. Те, кто обращался...
Читать далее
Быть учителем на Крайнем Севере выгодно
2009-02-12 в 6:54 PM просмотров: 24876 комментариев: 130
В рамках республиканской программы «Обеспечение жильем педагогических работников сельских малокомплектных школ арктических и северных улусов» педагоги, направленные в арктические улусы через 5 лет работы получат квартиру...
Читать далее
Архивный поиск участников ВОВ через Интернет
2008-04-24 в 8:19 PM просмотров: 13044 комментариев: 68
Одним из направлений деятельности военных комиссариатов является справочная работа по личному составу, розыску и уточнению сведений о военнослужащих в том числе и участников Великой Отечественной войны. Те, кто обращался...
Читать далее
О людях, сильных духом
2006-11-27 в 4:27 PM просмотров: 1774 комментариев: 21
Бог и природа создают человека физически сильным, крепким духом, но по какой-то независящей от него причине человек становится инвалидом, калекой, слепым, глухим. В результате несчастного случая можно остаться без рук, б...
Читать далее
Новости Олекмы
Проблемы экологии глазами детей
2017-02-03 в 10:00 AM просмотров: 49 комментариев: 0
Наступивший 2017-й год Президентом РФ В.В. Путиным объявлен Годом экологии, в рамках которого в нашем районе разработан план мероприятий, где большая роль отведена экологическому просвещению населения. Поэтому районная библиотека одна из первых включилась в мероприятия Года экологии....
Читать далее
Правительство с отчетом приедет в феврале
2017-01-31 в 8:59 AM просмотров: 70 комментариев: 0
С сегодняшнего дня и до конца февраля продлятся отчеты исполнительных органов власти Якутии. В этом году отчеты пройдут в двадцатый раз, для встреч с гражданами сформированы 17 рабочих групп....
Читать далее
Молодые педагоги, виват!
2017-01-31 в 8:56 AM просмотров: 79 комментариев: 0

27 января в Кыллахской школе состоялся Бал молодых педагогов Олекминского района, на который съехались делегации из разных школ и детских садов. Общее количество участников составило 138 человек, 68 из которых – молодые учителя.

...
Читать далее
Так, если мы есть, – будем первыми!
2017-01-27 в 10:28 AM просмотров: 125 комментариев: 0
25 января в ЦКиД «Гармония» состоялся концерт «Будущее – это мы!», посвященный открытию Года молодежи в республике и Олекминском районе. Очень символично, что передача Года гражданских инициатив Году молодежи произошла именно в Татьянин день – праздник всех студентов....
Читать далее
В Якутии
Юбилей Якутского университета: о первых выпускниках Малгаровых
2016-08-31 в 11:40 AM просмотров: 419 комментариев: 2
23 августа 1956 года вышло постановление Совета министров СССР «Об организации Якутского государственного университета»....
Читать далее
Об организации работы по стимулированию мобильности граждан в Республике Саха (Якутия)
2016-08-23 в 9:29 AM просмотров: 469 комментариев: 0
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 4 мая 2016 г. утверждена подпрограмма «Стимулирование мобильности граждан» к Государственной программе «Содействие занятости населения РС (Я) на 2012-2019 годы»....
Читать далее
Инвестпрограмма Якутии: что и где построят в 2016 году
2016-08-12 в 10:04 AM просмотров: 478 комментариев: 0
Мы уже привыкли к плохим новостям: санкции Запада никто снимать не собирается. Экономика России находится в тяжелом положении. Мировые цены на нефть упали. Вместе с ними упал курс рубля…...
Читать далее
Как получить работу
2016-08-02 в 9:17 AM просмотров: 477 комментариев: 0
Одна из серьезных проблем, с которой сталкиваются многие якутяне – это невозможность найти дома подходящую работу....
Читать далее
Экономика
Новые достижения на старой ферме
2017-02-03 в 9:53 AM просмотров: 38 комментариев: 0
Наступил февраль, стали дни светлее, у якутского Быка холода отвалился один рог, из-за чего он сердится и сильнее дует ветрами, заметая пути - дороги снегом. Долгая зима подошла к заключительной фазе....
Читать далее
Как формируется стоимость госзаказа?
2017-01-20 в 8:44 AM просмотров: 90 комментариев: 0
Не так давно в группе «Дорогая моя редакция» мобильного приложения WhatsApp были выложены несколько заказов с сайта госзакупок. Стоимость работ, предложенная за выполнение некоторых видов работ, вызвала волну возмущения участников группы....
Читать далее
Рудник «Гросс» создает рабочие места
2016-09-23 в 1:41 PM просмотров: 412 комментариев: 0
Золотодобывающий рудник «Гросс», строительство которого в Якутии ведёт международная компания Nordgold, обеспечит около 800 рабочих мест на весь период освоения нового месторождения, а это порядка 17 лет....
Читать далее
Перспективы «Поиска»
2016-08-19 в 10:44 AM просмотров: 396 комментариев: 0
На полях СХНПК «Поиск» пшеница достигла молочной зрелости, а овёс и ячмень уже скоро предстоит убирать....
Читать далее
В центре внимания – заготовка кормов
2016-08-16 в 10:57 AM просмотров: 437 комментариев: 0
11 августа в администрации района состоялось совещание с участием председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Ю.Н.Зайцева, на котором были рассмотрены актуальные вопросы....
Читать далее
Спорт Общество Криминал
Традиционный турнир
2016-12-06 в 11:14 AM просмотров: 164 комментариев: 0
27 ноября в СК «Чароит» состоялся лично-командный турнир по настольному теннису среди команд школьников против команд ветеранов. По давней традиции, которую создали ветераны педагогического труда В.М. Максимов и А.П. Мор...
Читать далее
Нахова Ксения – чемпион мира
2016-11-15 в 12:24 PM просмотров: 232 комментариев: 0
Свершилось… Ксения Нахова чемпион мира по международным шашкам! Это звание Ксения завоевала в турецком Измире, где завершился чемпионат мира по международным шашкам среди молодежи в пяти возрастных категориях....
Читать далее
Турецкий гамбит Ксении Наховой
2016-10-28 в 8:52 AM просмотров: 259 комментариев: 0
Своими успешными выступлениями на различных турнирах 2015-2016 гг. индивидуальную путевку на чемпионат завоевала Ксения Нахова из Кыллаха, которая, как вы знаете, в настоящее время учится в знаменитой Чурапчинской спортш...
Читать далее
Олекминский техникум: Начало нового этапа
2017-02-03 в 9:50 AM просмотров: 47 комментариев: 0
Со дня открытия Олёкминского техникума в далеком 1960 году вся его история связана с историей города, Олёкминского района и республики. За эти годы тысячи выпускников учебного заведения получили путевку в жизнь, трудилис...
Читать далее
Агрошколы - начальная ступень агрообразования
2017-02-03 в 9:44 AM просмотров: 26 комментариев: 0

Олекминский район является одним из лидеров сельскохозяйственного производства республики. В связи с этим возникает потребность подготовки агроспециалистов, где в системе аграрного образования одно из ведущих мест зан...

Читать далее
Состояние законности в сфере соблюдения субъектами предпринимательской деятельности прав потребителей
2017-02-01 в 12:35 PM просмотров: 49 комментариев: 0
Прокуратурой Олекминского района во исполнение приказа Генеральной прокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» на пост...
Читать далее
К административной ответственности за нарушение порядка проведения оценки условий труда привлечено 6 лиц
2016-10-14 в 10:24 AM просмотров: 426 комментариев: 0

Прокуратурой района проведены проверки соблюдения требований трудового законодательства в части обеспечения безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда в ООО «О...

Читать далее
За преступлением следует наказание
2016-10-11 в 8:15 AM просмотров: 402 комментариев: 0
Следственным отделением ОМВД России по Олекминскому району за 9 месяцев 2016 года расследовано и направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера 1 уголовное дело в отношении одног...
Читать далее
Уровень преступности повысился
2016-07-19 в 12:25 PM просмотров: 495 комментариев: 0
14 июля в отделе внутренних дел по Олекминскому району состоялось традиционное совещание по итогам работы за первое полугодие, на котором, помимо руководителей отделений и подразделений, присутствовали вр.и.о. главы райо...
Читать далее
Copyright © 2014 АУ Редакция газеты «Олекма» Хостинг от uCoz Design created by ATHEMES