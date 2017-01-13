Рудник «Гросс» создает рабочие места 2016-09-23 в 1:41 PM просмотров: 359 комментариев: 0 Золотодобывающий рудник «Гросс», строительство которого в Якутии ведёт международная компания Nordgold, обеспечит около 800 рабочих мест на весь период освоения нового месторождения, а это порядка 17 лет.... Читать далее →

Перспективы «Поиска» 2016-08-19 в 10:44 AM просмотров: 363 комментариев: 0 На полях СХНПК «Поиск» пшеница достигла молочной зрелости, а овёс и ячмень уже скоро предстоит убирать.... Читать далее →

В центре внимания – заготовка кормов 2016-08-16 в 10:57 AM просмотров: 398 комментариев: 0 11 августа в администрации района состоялось совещание с участием председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Ю.Н.Зайцева, на котором были рассмотрены актуальные вопросы.... Читать далее →

В приоритете ­ социальные объекты 2016-08-12 в 10:01 AM просмотров: 406 комментариев: 0 Накануне Дня строителя, который по традиции отмечают во второе воскресенье августа, наш корреспондент встретился с начальником управления по развитию инфраструктуры и инвестиций администрации района Б.Г. ПОЛУЭКТОВЫМ.... Читать далее →