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- Новые достижения на старой ферме2017-02-03 в 9:53 AM Читать →Наступил февраль, стали дни светлее, у якутского Быка холода отвалился один рог, из-за чего он сердится и сильнее дует ветрами, заметая пути - дороги снегом. Долгая зима подошла к заключительной фазе....
- Олекминский техникум: Начало нового этапа2017-02-03 в 9:50 AM Читать →Со дня открытия Олёкминского техникума в далеком 1960 году вся его история связана с историей города, Олёкминского района и республики. За эти годы тысячи выпускников учебного заведения получили путевку в жизнь, трудилис...
- Агрошколы - начальная ступень агрообразования2017-02-03 в 9:44 AM Читать →
Олекминский район является одним из лидеров сельскохозяйственного производства республики. В связи с этим возникает потребность подготовки агроспециалистов, где в системе аграрного образования одно из ведущих мест зан...
- Состояние законности в сфере соблюдения субъектами предпринимательской деятельности прав потребителей2017-02-01 в 12:35 PM Читать →Прокуратурой Олекминского района во исполнение приказа Генеральной прокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» на пост...
- Выявлены нарушения требований законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления2017-02-01 в 12:26 PM Читать →
Прокуратурой Олекминского района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления требований ФЗ от 09.02.2009 № 8 -ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и о...
- Правительство с отчетом приедет в феврале2017-01-31 в 8:59 AM Читать →С сегодняшнего дня и до конца февраля продлятся отчеты исполнительных органов власти Якутии. В этом году отчеты пройдут в двадцатый раз, для встреч с гражданами сформированы 17 рабочих групп....
27 января в Кыллахской школе состоялся Бал молодых педагогов Олекминского района, на который съехались делегации из разных школ и детских садов. Общее количество участников составило 138 человек, 68 из которых – молодые учителя....
Олекминский район является одним из лидеров сельскохозяйственного производства республики. В связи с этим возникает потребность подготовки агроспециалистов, где в системе аграрного образования одно из ведущих мест зан...
Прокуратурой района проведены проверки соблюдения требований трудового законодательства в части обеспечения безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда в ООО «О...