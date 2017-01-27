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- Оценку дают родители2017-01-27 в 10:25 AM Читать →В прошедший вторник состоялось очередное заседание Общественного совета под председательством Е.Е.Лебедевой, на котором были рассмотрены итоги независимой оценки качества оказания образовательных услуг 11 школ, 1 учрежде...
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- «Эврика» в числе лучших школ России2017-01-27 в 10:14 AM Читать →Районная гимназия «Эврика» по итогам 2016 года стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия – 2016». Рассказать об этом более подробно мы попросили директора Е.Б. СИНИЦЫНУ:...
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- Где объявлен карантин?2017-01-27 в 10:00 AM Читать →Начало 2017 года для Якутии ознаменовалось вспышкой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. С 17 января для учащихся 1-11 классов образовательных учреждений г. Якутска объявлен карантин, который продл...
Так, если мы есть, – будем первыми!
2017-01-27 в 10:28 AM просмотров: 57 комментариев: 0
25 января в ЦКиД «Гармония» состоялся концерт «Будущее – это мы!», посвященный открытию Года молодежи в республике и Олекминском районе. Очень символично, что передача Года гражданских инициатив Году молодежи произошла и...Читать далее →
Как будем выбирать депутатов?
2017-01-27 в 10:26 AM просмотров: 49 комментариев: 0
24 января внеочередная XXXVIII сессия горсовета окончилась, так и не начавшись. Повестка дня была посвящена теме предстоящих выборов. Сейчас от народных избранников зависит, каким образом мы будем выбирать депутатов след...Читать далее →
Оценку дают родители
2017-01-27 в 10:25 AM просмотров: 44 комментариев: 0
В прошедший вторник состоялось очередное заседание Общественного совета под председательством Е.Е.Лебедевой, на котором были рассмотрены итоги независимой оценки качества оказания образовательных услуг 11 школ, 1 учрежде...Читать далее →
Хоккей: Россия – чемпион!
2009-05-11 в 3:15 PM просмотров: 54821 комментариев: 19
Хоккейная сборная России во второй раз подряд стала чемпионом мира, обыграв канадцев со счетом 2:1 В швейцарском Берне состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором действующий чемпион сборная России защ...Читать далее →
Быть учителем на Крайнем Севере выгодно
2009-02-12 в 6:54 PM просмотров: 24828 комментариев: 130
В рамках республиканской программы «Обеспечение жильем педагогических работников сельских малокомплектных школ арктических и северных улусов» педагоги, направленные в арктические улусы через 5 лет работы получат квартиру...Читать далее →
Архивный поиск участников ВОВ через Интернет
2008-04-24 в 8:19 PM просмотров: 13028 комментариев: 68
Одним из направлений деятельности военных комиссариатов является справочная работа по личному составу, розыску и уточнению сведений о военнослужащих в том числе и участников Великой Отечественной войны. Те, кто обращался...Читать далее →
Быть учителем на Крайнем Севере выгодно
2009-02-12 в 6:54 PM просмотров: 24828 комментариев: 130
В рамках республиканской программы «Обеспечение жильем педагогических работников сельских малокомплектных школ арктических и северных улусов» педагоги, направленные в арктические улусы через 5 лет работы получат квартиру...Читать далее →
Архивный поиск участников ВОВ через Интернет
2008-04-24 в 8:19 PM просмотров: 13028 комментариев: 68
Одним из направлений деятельности военных комиссариатов является справочная работа по личному составу, розыску и уточнению сведений о военнослужащих в том числе и участников Великой Отечественной войны. Те, кто обращался...Читать далее →
О людях, сильных духом
2006-11-27 в 4:27 PM просмотров: 1768 комментариев: 21
Бог и природа создают человека физически сильным, крепким духом, но по какой-то независящей от него причине человек становится инвалидом, калекой, слепым, глухим. В результате несчастного случая можно остаться без рук, б...Читать далее →
Так, если мы есть, – будем первыми!
2017-01-27 в 10:28 AM просмотров: 57 комментариев: 0
25 января в ЦКиД «Гармония» состоялся концерт «Будущее – это мы!», посвященный открытию Года молодежи в республике и Олекминском районе. Очень символично, что передача Года гражданских инициатив Году молодежи произошла именно в Татьянин день – праздник всех студентов....Читать далее →
Отчитывается глава района
2017-01-27 в 10:24 AM просмотров: 38 комментариев: 0
Во вторник, 24 января, в Центре культуры и досуга «Гармония» прошел традиционный отчет главы района В.Н. Васильева перед населением об итогах работы за прошедший год. На встрече присутствовали глава города В.В. Сафонов, руководители отделов и управлений администраций района и города....Читать далее →
«Эврика» в числе лучших школ России
2017-01-27 в 10:14 AM просмотров: 55 комментариев: 0
Районная гимназия «Эврика» по итогам 2016 года стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия – 2016». Рассказать об этом более подробно мы попросили директора Е.Б. СИНИЦЫНУ:...Читать далее →
Где объявлен карантин?
2017-01-27 в 10:00 AM просмотров: 44 комментариев: 0
Начало 2017 года для Якутии ознаменовалось вспышкой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. С 17 января для учащихся 1-11 классов образовательных учреждений г. Якутска объявлен карантин, который продлен до 30 января включительно....Читать далее →
Юбилей Якутского университета: о первых выпускниках Малгаровых
2016-08-31 в 11:40 AM просмотров: 401 комментариев: 2
23 августа 1956 года вышло постановление Совета министров СССР «Об организации Якутского государственного университета»....Читать далее →
Об организации работы по стимулированию мобильности граждан в Республике Саха (Якутия)
2016-08-23 в 9:29 AM просмотров: 452 комментариев: 0
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 4 мая 2016 г. утверждена подпрограмма «Стимулирование мобильности граждан» к Государственной программе «Содействие занятости населения РС (Я) на 2012-2019 годы»....Читать далее →
Инвестпрограмма Якутии: что и где построят в 2016 году
2016-08-12 в 10:04 AM просмотров: 466 комментариев: 0
Мы уже привыкли к плохим новостям: санкции Запада никто снимать не собирается. Экономика России находится в тяжелом положении. Мировые цены на нефть упали. Вместе с ними упал курс рубля…...Читать далее →
Как получить работу
2016-08-02 в 9:17 AM просмотров: 464 комментариев: 0
Одна из серьезных проблем, с которой сталкиваются многие якутяне – это невозможность найти дома подходящую работу....Читать далее →
Как формируется стоимость госзаказа?
2017-01-20 в 8:44 AM просмотров: 73 комментариев: 0
Не так давно в группе «Дорогая моя редакция» мобильного приложения WhatsApp были выложены несколько заказов с сайта госзакупок. Стоимость работ, предложенная за выполнение некоторых видов работ, вызвала волну возмущения участников группы....Читать далее →
Рудник «Гросс» создает рабочие места
2016-09-23 в 1:41 PM просмотров: 395 комментариев: 0
Золотодобывающий рудник «Гросс», строительство которого в Якутии ведёт международная компания Nordgold, обеспечит около 800 рабочих мест на весь период освоения нового месторождения, а это порядка 17 лет....Читать далее →
Перспективы «Поиска»
2016-08-19 в 10:44 AM просмотров: 385 комментариев: 0
На полях СХНПК «Поиск» пшеница достигла молочной зрелости, а овёс и ячмень уже скоро предстоит убирать....Читать далее →
В центре внимания – заготовка кормов
2016-08-16 в 10:57 AM просмотров: 425 комментариев: 0
11 августа в администрации района состоялось совещание с участием председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Ю.Н.Зайцева, на котором были рассмотрены актуальные вопросы....Читать далее →
В приоритете социальные объекты
2016-08-12 в 10:01 AM просмотров: 431 комментариев: 0
Накануне Дня строителя, который по традиции отмечают во второе воскресенье августа, наш корреспондент встретился с начальником управления по развитию инфраструктуры и инвестиций администрации района Б.Г. ПОЛУЭКТОВЫМ....Читать далее →
Традиционный турнир
2016-12-06 в 11:14 AM просмотров: 151 комментариев: 0
27 ноября в СК «Чароит» состоялся лично-командный турнир по настольному теннису среди команд школьников против команд ветеранов. По давней традиции, которую создали ветераны педагогического труда В.М. Максимов и А.П. Мор...Читать далее →
Нахова Ксения – чемпион мира
2016-11-15 в 12:24 PM просмотров: 217 комментариев: 0
Свершилось… Ксения Нахова чемпион мира по международным шашкам! Это звание Ксения завоевала в турецком Измире, где завершился чемпионат мира по международным шашкам среди молодежи в пяти возрастных категориях....Читать далее →
Турецкий гамбит Ксении Наховой
2016-10-28 в 8:52 AM просмотров: 248 комментариев: 0
Своими успешными выступлениями на различных турнирах 2015-2016 гг. индивидуальную путевку на чемпионат завоевала Ксения Нахова из Кыллаха, которая, как вы знаете, в настоящее время учится в знаменитой Чурапчинской спортш...Читать далее →
Как будем выбирать депутатов?
2017-01-27 в 10:26 AM просмотров: 49 комментариев: 0
24 января внеочередная XXXVIII сессия горсовета окончилась, так и не начавшись. Повестка дня была посвящена теме предстоящих выборов. Сейчас от народных избранников зависит, каким образом мы будем выбирать депутатов след...Читать далее →
Оценку дают родители
2017-01-27 в 10:25 AM просмотров: 44 комментариев: 0
В прошедший вторник состоялось очередное заседание Общественного совета под председательством Е.Е.Лебедевой, на котором были рассмотрены итоги независимой оценки качества оказания образовательных услуг 11 школ, 1 учрежде...Читать далее →
Через всю страну - к маме, на день рождения!
2017-01-27 в 10:04 AM просмотров: 41 комментариев: 0
25 января в доме ветеранов по улице Филатова, 15, на перилах четвертого этажа появились яркие воздушные шары - это здесь отмечали семейный праздник - хозяйке квартиры номер 19 Валентине Ефимовне Коротких, вдове участника...Читать далее →
К административной ответственности за нарушение порядка проведения оценки условий труда привлечено 6 лицЧитать далее →
2016-10-14 в 10:24 AM просмотров: 412 комментариев: 0
Прокуратурой района проведены проверки соблюдения требований трудового законодательства в части обеспечения безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда в ООО «О...
За преступлением следует наказание
2016-10-11 в 8:15 AM просмотров: 385 комментариев: 0
Следственным отделением ОМВД России по Олекминскому району за 9 месяцев 2016 года расследовано и направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера 1 уголовное дело в отношении одног...Читать далее →
Уровень преступности повысился
2016-07-19 в 12:25 PM просмотров: 485 комментариев: 0
14 июля в отделе внутренних дел по Олекминскому району состоялось традиционное совещание по итогам работы за первое полугодие, на котором, помимо руководителей отделений и подразделений, присутствовали вр.и.о. главы райо...Читать далее →