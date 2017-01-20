Как формируется стоимость госзаказа? 2017-01-20 в 8:44 AM просмотров: 38 комментариев: 0 Не так давно в группе «Дорогая моя редакция» мобильного приложения WhatsApp были выложены несколько заказов с сайта госзакупок. Стоимость работ, предложенная за выполнение некоторых видов работ, вызвала волну возмущения участников группы.... Читать далее →

Рудник «Гросс» создает рабочие места 2016-09-23 в 1:41 PM просмотров: 376 комментариев: 0 Золотодобывающий рудник «Гросс», строительство которого в Якутии ведёт международная компания Nordgold, обеспечит около 800 рабочих мест на весь период освоения нового месторождения, а это порядка 17 лет.... Читать далее →

Перспективы «Поиска» 2016-08-19 в 10:44 AM просмотров: 373 комментариев: 0 На полях СХНПК «Поиск» пшеница достигла молочной зрелости, а овёс и ячмень уже скоро предстоит убирать.... Читать далее →

В центре внимания – заготовка кормов 2016-08-16 в 10:57 AM просмотров: 410 комментариев: 0 11 августа в администрации района состоялось совещание с участием председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Ю.Н.Зайцева, на котором были рассмотрены актуальные вопросы.... Читать далее →