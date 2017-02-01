Правительство с отчетом приедет в феврале 2017-01-31 в 8:59 AM просмотров: 38 комментариев: 0 С сегодняшнего дня и до конца февраля продлятся отчеты исполнительных органов власти Якутии. В этом году отчеты пройдут в двадцатый раз, для встреч с гражданами сформированы 17 рабочих групп.... Читать далее →

Молодые педагоги, виват! 2017-01-31 в 8:56 AM просмотров: 44 комментариев: 0 27 января в Кыллахской школе состоялся Бал молодых педагогов Олекминского района, на который съехались делегации из разных школ и детских садов. Общее количество участников составило 138 человек, 68 из которых – молодые учителя. ... ... Читать далее →

Так, если мы есть, – будем первыми! 2017-01-27 в 10:28 AM просмотров: 100 комментариев: 0 25 января в ЦКиД «Гармония» состоялся концерт «Будущее – это мы!», посвященный открытию Года молодежи в республике и Олекминском районе. Очень символично, что передача Года гражданских инициатив Году молодежи произошла именно в Татьянин день – праздник всех студентов.... Читать далее →